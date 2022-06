4/14

COCO GAUFF | Anche la tennista statunitense, come Billie King, ha sottolineato come la decisione "non metterà certamente fine alla pratica dell'aborto, ma la renderà soltanto molto più pericolosa e insicura". Dicendosi "delusissima dalla decisione della Corte Suprema", definisce la giornata "una delle più tristi nella nostra storia: non voglio credere che la storia torni a ripetersi in questo modo"