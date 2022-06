Non poteva finire semplicemente così. Colorado deve fare l’ultimo sforzo per conquistare la Stanley Cup e lo deve fare contro la squadra che rappresenta il meglio della storia recente dell’hockey NHL. I Tampa Bay Lightning hanno vinto nelle ultime due stagioni perché hanno una spina dorsale di campioni meravigliosi e anche qualità di lotta e sacrificio che si trasmettono a tutte le altre parti per fare un corpo vincente. Tutti i trapianti che sono stati necessari per rimanere ad alto livello in questi anni non hanno avuto crisi di rigetto, sono stati assorbiti benissimo e invasi dallo stesso spirito. Colorado deve arrivare al cuore dei campioni per meritarsi il titolo. Deve dimostrare che può vincere partite come gara 6, in cui ci si gioca tutto. Sembra strano da dire. Gli Avalanche hanno vinto due partite all’overtime in questa serie (gara 1 e gara 4). Quindi sono già emersi vincenti nella notta contro i migliori. Tampa Bay però ha un feeling portentoso nelle partite che non hanno domani, che non puoi proprio perdere. Lo hanno dimostrato andando a vincere a Denver in gara 5 con le spalle al muro; ma lo avevano fatto in questi playoff anche in gara 5 al Madison Square Garden contro i Rangers e soprattutto in gara 7 a Toronto contro i Maple Leafs. Ecco cosa manca agli Avalanche per completare quella svolta epocale che si sono incaricati di compiere.