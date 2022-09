Il fuoricampo del record di Aaron Judge

Il battitore dei New York Yankees Aaron Judge ha finalmente realizzato il fuoricampo numero 61 della stagione, pareggiando il record storico di Roger Maris. E su Sky Sport il match in cui potrebbe superarlo...

La palla che è andata dritta verso la storia ha preso il volo durante il settimo inning della partita che i New York Yankees hanno giocato a Toronto contro i Blue Jays. Aaron Judge ha colpito così il fuoricampo numero 61 della sua stagione e prima di lui un solo giocatore era riuscito in questa impresa con la maglia degli Yankees: Roger Maris. Maris ci riuscì nel 1961, per cui sono passati 61 anni prima che qualcuno riuscisse a battere 61 fuoricampo. Spesso i numeri sono perfetti per il destino che si deve compiere. L’impresa è anche la miglior prestazione di un giocatore della American League, ma secondo molti nel baseball quota 61 è il vero record assoluto, perché quelli che hanno fatto numeri migliori appartengono ad un’epoca di questo sport in cui si abusava di prodotti per aiutare le prestazioni fisiche.

Aaron Judge è un ragazzone di 30 anni che fa del fisico un punto di forza, ma per questo deve ringraziare Madre Natura e non qualche laboratorio all’avanguardia. O meglio deve ringraziare soprattutto mamma Patty Judge, presente a Toronto nella notte del record, abbracciata in tribuna da Roger Maris Junior, il figlio del campione che ora condivide il record con Judge. A mamma Patty Judge ha regalato la palla del record, quasi presa al volo da un paio di tifosi che hanno mancato un cimelio che ora viene valutato 2 milioni dollari. Judge ci ha messo 8 giorni e 8 partite per trovare questo fuoricampo, ma non è stato consumato dall’attesa come Maris che uscì distrutto dalla tensione nel 1961. Ora ha ancora 7 partite per battere se stesso e stabilire il nuovo record prima che finisca la regular season.