Il record di fuoricampo nella American League ora è tutto di Aaron Judge che nella partita contro Texas è arrivato a quota 62 in una stagione. Dopo Babe Ruth e Roger Maris, la tradizione Yankees si rinnova. E arrivano i complimenti del presidente Biden Condividi

Globe Life Field, Arlington. Sezione 31, fila 1, posto 3. Qui è arrivata la palla del fuoricampo numero 62, colpito dalla mazza di Aaron Judge, formidabile battitore dei New York Yankees. E’ il record assoluto di fuoricampo in una singola stagione da parte di un giocatore degli Yankees e della American League. Per molti è anche il vero record MLB, non gonfiato dagli ormoni che hanno aiutato quelli che hanno fatto numeri più grandi. La palla che è entrata direttamente nella leggenda è stata presa al volo, con un gesto tecnico notevole, da Cory Youmans, residente a Dallas. Ha festeggiato con i tifosi in tribuna, mentre Judge riceveva l’abbraccio di tutti i compagni di squadra e si abbracciavano anche papà Wayne e mamma Patty, i genitori di Judge presenti allo stadio. La palla l’ha tenuta stretta nel guanto e quando gli hanno chiesto cosa ne volesse fare ha ammesso che non ci aveva ancora pensato. Il tifoso che prese la palla del fuoricampo numero 60, la restituì a Judge in campio di 4 palle firmate, una mazza e una foto ricordo con il campione. Cory Youmans ha nelle mani un trofeo che viene valutato già qualche milione di dollari. Difficile che ci rinunci per qualche souvenir da poco. Ogni palla usata in queste ultime partite degli Yankees era marchiata per essere riconoscibile, quella del record quindi ha viaggiato nel cielo di Arlington con un certificato di autenticità incorporato. “Ha fatto una gran presa, la palla è sua” ha dichiarato Judge, rassegnato a non rivedere mai più l’oggetto che gli ha permesso di battere il record di Roger Maris, il famoso numero 61.

I complimenti di Biden La grande tradizione degli Yankees, la squadra più famosa del mondo e non solo nel baseball, si rinnova con Judge. Babe Ruth (60 fuoricampo), Roger Maris (61) ed ora Aaron Judge (62). Tutti e tre esterni destri come ruolo, tutti giocatori degli Yankees. Li collega il filo della storia, e quello della memoria non li abbandonerà mai. Il baseball in America è la costante che attraversa le epoche, i cambiamenti sociali. Anzi, li rappresenta. Non è solo uno sport, è qualcosa che fa parte del contesto. Non a caso il messaggio più significativo dopo il record è arrivato dal presidente Biden in persona. Questi sono momenti da celebrare per un'intera nazione.

Non è l'unico record in casa Yankees La corsa al record assoluto ora è finalmente finita e per il giocatore è un discreto sollievo. Dopo il fuoricampo numero 60, Judge ha fatto solo 9 battute valide su 39, è finito 15 volte strike out e ha ottenuto 18 basi per ball. Cioè ha sentito la tensione del momento, ma soprattutto non gli hanno mai lanciato strike. Tutti lanci lontano dalla zona battibile, una serie infinita di palle che non si potevano colpire bene e che ha creato una certa frustrazione nel battitore degli Yankees. Fino al lancio di Jesus Tinoco, lanciatore dei Texas Rangers che gli ha offerto un lancio perfetto da colpire. Un errore per il lanciatore, un colpo da leggenda per Judge. Nella stessa serata è arrivato per gli Yankees un altro record storico: il lanciatore Gerrit Cole ha raggiunto quota 257 strike out in stagione, battendo il record di Ron Guidry del 1978. Sarebbe un pezzo di storia degli Yankees che meriterebbe attenzione. Ma era la notte di Aaron Judge e nella storia del baseball non ci può essere ora qualcosa più grande di questo