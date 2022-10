Al via l'NHL. La guida alla nuova stagione

E' tutto pronto per l'inizio della stagione della National Hockey League: tutti a caccia dei Colorado Avalanche campioni in carica. Una guida- non un pronostico- di Pietro Nicolodi per conoscere meglio tutte le squadre al via. E, sabato 8 ottobre, da non perdere l'appuntamento con la sfida tra San Josè Sharks e Nashville Predators, live su Sky Sport Action alle 20

Nella mia lunga esperienza professionale ho imparato che sbilanciarsi in pronostici prima dell’inizio di una stagione NHL è come avventurarsi sul K2 in pieno inverno. Quindi, di norma cerco di evitare. Nelle righe che leggerete qui sotto non vi dirò chi alzerà a giugno la Stanley Cup, la corsa per la conquista della quale scatterà a Praga con San José Sharks e Nashville Predators, ma proverò ad analizzare le possibilità di ogni squadra in merito alla regular season, division per division, seguendo l’unico ordine possibile in pre-season, quello alfabetico.