Mlb, Yankees-Guardians per accesso alla finale AL

Gli Astros sono sulla riva del fiume e aspettano di vedere passare gara 5 tra New York Yankees e Cleveland Guardians. La perdente sarà travolta dalla corrente e uscirà definitivamente dalla postseason. La vincente dovrà risalire la corrente e rimettere insieme i pezzi perché domani dovrà essere a Houston per giocare gara 1 della finale di American League. E’ la postseason, bellezza. Non puoi farci niente, puoi solo adeguarti. Non ci saranno mai partite in cui sarai al 100%, nelle tue migliori condizioni e possibilità. Non andrà mai come vorresti. Ma bisogna sopravvivere. Bisogna trovare il modo. Gara 5 era in programma nella notte, ma la pioggia ha prima posticipato l’inizio e poi rimandato definitivamente la partita a questa sera (diretta dalle 22 sul canale 252 e nel corso della serata anche su Sky Sport Arena). Yankees e Guardians hanno pensato sotto la pioggia ai pro e contro della situazione. Nonostante lo stadio pieno, agli Yankees non dispiace questo rinvio. Un giorno di riposo in più consente alla squadra di Aaron Boone di schierare come partente Nestor Cortes, formidabile lanciatore che è stato eccellente per tutta la stagione. Cleveland invece vuole confermare Aaron Civale, lanciatore già previsto per la partita della notte scorsa. Anche per i rilievi saranno molto utili le ore di riposo in più e anche qui soprattutto per gli Yankees. La squadra di Boone ha meno opzioni affidabili ma probabilmente potrà contare su Clay Holmes, il closer che viene gestito con cautela per una infiammazione alla spalla e che non farà quasi mai due partite consecutive. Ha lanciato bene in gara 4 ed ora, grazie alla pioggia, ha la possibilità di fare lo stesso in gara 5. Il reparto rilievi dei Guardians invece è eccellente e meno utilizzato, non avrebbero avuto problemi a giocare la scorsa notte ma arriveranno belli carichi alla partita decisiva. Il cielo sopra New York questa sera sarà limpido. Si gioca e ci sarà un verdetto. E’ già la postseason delle sorprese e delle discussioni su una nuova formula che ha espulso i favoriti e promosso chi è partito di rincorsa. Non ci sono più gli Atlanta Braves, i campioni del 2021 che pensavano di essere anche più forti quest’anno. Sono già fuori i Los Angeles Dodgers, che ora non festeggiano più le 111 partite vinte in regular season ma riflettono nelle 3 partite perse nelle Division Series contro San Diego. Sono bastate a porre fine alla loro stagione. Dopo aver bocciato subito i Mets, la postseason questa sera da un’ultima possibilità agli Yankees del fenomeno Aaron Judge, l’altra New York più titolata e celebre. Cleveland è l’underdog. Ma solo nel senso che gioca senza avere da perdere. C’è la consapevolezza di potercela fare. Il baseball è come l’America, una eterna terra di conquista e di infinite possibilità. Le occasioni ci sono, per chi le sa cogliere.