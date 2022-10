World Series, stanotte Gara 3 LIVE su Sky

Ora tocca a McCullers e a Javier

Dopo l’ottima partita di Valdez in gara 2, ora tocca a Lance McCullers e poi in gara 4 a Cristian Javier. McCullers è il lanciatore con più esperienza in ottobre dopo Verlander ed è soprattutto uno che non si spaventa, anzi ha una gran voglia di giocare in un ambiente così stimolante. Lo scorso anno era mancato sul più bello per un infortunio ed ora non vede l’ora di dare il suo contributo. Javier da settembre in poi è forse il lanciatore più in forma in tutta la MLB. Philadelphia prova ad opporsi in gara 3 con Noah Syndergaard, arrivato in agosto nell’ultimo mercato. L’ex giocatore dei Mets è un lanciatore diverso dopo il recupero dall’intervento ai legamenti del gomito. La velocità tremenda della sua fastball ha perso qualche miglia oraria, e anche la sua slider viaggia mediamente più lenta di un tempo. Non è più abituato a tenere il monte di lancio a lungo, ma i Phillies gli chiedono di resistere 3 o 4 inning per restare in partita e giocarsela fino alla fine. Stessa cosa che chiederanno al partente di gara 4 Ranger Suarez, che arriverà con un giorno di riposo in più visto che è stato utilizzato per qualche lancio in gara 1 come rilievo. E’ probabile che i Phillies debbano inseguire come hanno già fatto nelle prime due partite. Sono in grado di farlo, soprattutto se le loro stelle come Schwarber e Harper sapranno ritrovare i loro colpi in attacco. Finora sono mancati, a volte di poco, ma sono mancati.