Il safety dei Buffalo Bills, Damar Hamlin, è stato trasferito in un ospedale a Cincinnati in "condizioni critiche" dopo essere collassato sul campo nel mezzo del 'Monday Night' contro i Bengals, ha reso noto la National Football League. A metà del primo quarto Hamlin ha subito un duro colpo in un contrasto, si è rialzato e poi è crollato a terra privo di sensi. Ha ricevuto cure mediche per più di 30 minuti, dove gli è stato eseguito un massaggio cardiaco. I giocatori di entrambe le squadre si sono radunati intorno a Hamlin durante la risposta di primo soccorso, molti di loro pregando in ginocchio e alcuni in lacrime. Il pubblico a Cincinnati è rimasto in silenzio e la copertura televisiva ha lasciato il campo. Hamlin, 24 anni, era sotto ossigeno quando se n'è andato dopo essere stato messo su una barella e la sua famiglia, che stava guardando la partita, lo ha raggiunto in ambulanza, come riferito Espn. Hamlin è stato portato al vicino centro medico dell'Università di Cincinnati dopo aver subito un arresto cardiaco. La partita è stata dichiarata "temporaneamente sospesa" dopo un consulto tra i tecnici delle due squadre e gli arbitri, e ai giocatori è stato ordinato di recarsi negli spogliatoi. In seguito il match è stato definitivamente annullato.