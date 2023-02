NHL, All Star Game: è il momento delle stelle

I migliori giocatori di hockey al mondo sono protagonisti dell’All Star Game in programma in Florida, in diretta alle ore 21 sabato 4 febbraio su Sky Sport Uno

Diventare un All Star è sempre un onore e il numero delle convocazioni è una delle cifre che definisce una carriera. Si tratta di una esibizione, di una festa, di una celebrazione dello sport e dei suoi protagonisti dove tutto è fatto ad uso e consumo dei tifosi, per farlo diventare un momento indimenticabile. Per i giocatori magari negli anni è diventato meno indimenticabile vista l’esigenza primaria di evitare infortuni. Ma esserci conta . Da la dimensione di essere parte di un elite ed ogni giocatore lotta nella sua carriera per far parte di questo gruppo ristretto dei campioni.

Sarà divertente e anche curioso vedere le stelle del ghiaccio risplendere sotto il sole della Florida. L’All Star Game 2023 della NHL si gioca alla FLA LIVE Arena di Sunrise , una delle cittadine principali dell’area metropolitana di Miami . Quasi 30 gradi stabili. La stagione dell’hockey nord americano si prende una pausa in un posto magnifico che sarà un motivo in più per i giocatori per essere presenti e godersi il momento.

Le sorprese

15 sono alla prima convocazione e ci sono debutti importanti come quello dei portieri Linus Ullmark che sta dominando la stagione con i Boston Bruins e di Igor Shesterkin, il goalie dei NY Ranges che ha dominato nel 2022 con le sue prestazioni a difesa della gabbia. Finalmente all’ASG anche una giovane stella come Jason Robinson dei Dallas Stars, in rampa di lancio con i suoi 33 gol in regular season finora. Tra le sorprese che si sono affermate quest’anno è arrivata una meritata convocazione per Tage Thompson dei Buffalo Sabres che con 34 gol e 68 punti è uno dei migliori marcatori ed un buon motivo della ritrovata competitività della sua squadra dopo anni di oblio.

Le stelle

Ma sono le stelle più grandi ovviamente a richiamare l’attenzione. Alex Ovechkin è alla tredicesima convocazione e giocherà per l’ottava volta la partita delle stelle (in 5 occasioni non ha partecipato). Ennesimo traguardo da aggiungere ai numeri che lo stanno portando a diventare il miglior realizzatore di tutti i tempi dell’hockey, profanando la leggenda di Wayne Gretzky. Piccola consolazione per The Great One (soprannome celebre di Gretzky): probabilmente il russo non gli toglierà mai i record dell’All Star Game che sono 18 partecipazioni con 13 gol e 12 assist. The Great Eight (soprannome celebre di Ovechkin) a 37 anni ha realizzato finora 7 gol e 7 assist e non ha molte altre occasioni per minacciare Gretzky anche in queste statistiche.

In termini assoluti nessuno probabilmente arriverà alle 23 presenze di Gordie Howe. Bisognerebbe prolungare la carriera ben oltre le normali capacità fisiche. Certo, uno come Connor McDavid, il miglior giocatore della NHL da diversi anni e probabilmente il miglior giocatore del mondo, è al sesto ASG su sei stagioni. Possiamo immaginare che il leader degli Edmonton Oilers sarà convocato finché giocherà e diciamo che tra una decina d’anni ci porremo il problema di capire a che numeri potrà arrivare per diventare davvero uno dei più grandi di sempre.