Chiefs-Eagles, nella notte in palio il Super Bowl

Gli Stati Uniti si fermano per il match più atteso. Lo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è il teatro della 57^ edizione del Super Bowl, che assegna il titolo della NFL. In campo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs: si gioca nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, con il kick-off fissato per mezzanotte e mezza. Si affrontano la vincente della National Football Conference e quella dell'American Football Conference, due delle squadre più spettacolari della stagione.