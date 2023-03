Baseball World Classic, Italia-Taipei 7-11

Gli Azzurri non riescono a bissare il successo ottenuto ieri contro Cuba ed escono sconfitti dal match contro Cina Taipei. L’Italia torna in campo sabato 11 marzo contro Panama in un match decisivo per il cammino nella competizione. Diretta a partire dalle 5 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

In un Taichung Intercontinental Stadium pieno quasi in ogni ordine di posto per sostenere i beniamini di casa, l’Italia tiene testa per metà partita a Cina Taipei prima di cedere per 11-7 sotto i colpi del potente attacco asiatico. Dopo due gare al World Baseball Classic i ragazzi di Mike Piazza vantano una vittoria e una sconfitta, al pari di Cina Taipei e Panama. Conduce il girone A l’Olanda (2 vittorie – 0 sconfitte) e chiude Cuba (1 vittoria – 2 sconfitte).

I due attacchi dominano l'incontro

Una partita diversa da quella giocata appena ventiquattro ore prima contro Cuba che era stata a lungo dominata dai due monti di lancio. In questo caso sin dalle prime battute appare chiaro come siano i due attacchi a fare da padrone l’incontro: Cina Taipei, sospinta dal rumorosissimo tifo di casa orchestrato da maestro di cerimonia e cheerleader, apre le ostilità con un fuoricampo di Tzu-Wei Lin, in passato giocatore dei Boston Red Sox in Major League Baseball. L’Italia, nonostante una difesa poco attenta che commette qualche errore, per due volte rimonta sfruttando il suo gioco fatto di contatti e velocità: Ben DeLuzio (triplo) in un primo momento e le valide di Nicky Lopez (singolo), Miles Mastrobuoni (singolo) e Sal Frelick (doppio) successivamente zittiscono il pubblico di casa e mettono il tarlo in testa allo staff di Cina Taipei, i cui lanciatori che si susseguono non trovano la ricetta per fermare le mazze azzurre.