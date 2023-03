Al Taichung Intercontinental Stadium di Taiwan, l’Italia incappa nella seconda sconfitta del suo World Baseball Classic perdendo 2-0 contro Panama al termine di un match in cui si è vista un’ottima difesa ma un attacco sterile contro i lanci avversari Condividi

Con poche ore di riposo per recuperare dalla sconfitta contro i padroni di casa di Cina Taipei, l'Italia è tornata in campo contro Panama con gli innesti nella formazione titolare di Robel Garcia (terza base) e Dominic Miroglio (ricevitore) nel tentativo di ridare linfa vitale ad un attacco che dalla metà partita in poi contro Cina Taipei si era spento. Questa mossa, dal momento che la partita si apre con un singolo di Sal Frelick, sembra in un primo momento funzionare, ma i lampi offensivi sono estremamente sporadici. Solo Frelick e Nicky Lopez, entrambi con due valide, riescono a impensierire i lanciatori panamensi, mentre il resto dell’attacco fatica a trovare il ritmo contro i loro lanci ad effetto.

Gli azzurri, nonostante le grandi giocate difensive, non riescono a tradurre quest’energia nel box di battuta. Solamente nell’ultimo attacco l’Italia ha un sussulto di orgoglio. Con zero eliminati, due corridori in base e il potenziale punto della vittoria in battuta l’Italia crede nella rimonta: lo strikeout subito da Valente e la palla battuta in doppio gioco da Lopez spengono però ogni sogno di gloria.

Con questo risultato l’Italia si trova ora a una vittoria e due sconfitte, fondamentale sarà battere l’Olanda, che scenderà in campo più tardi contro Cina Taipei, nella partita di domani. La più importante rivalità del baseball europeo sarà decisiva per il cammino dell’Italia, ma potrebbe non dipendere più tutto dagli azzurri di Mike Piazza