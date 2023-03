L'Italia supera l'Olanda 7-1 nell'ultima giornata del girone del World Baseball Classic e si qualifica ai quarti di finale come seconda del girone dietro a Cuba: appuntamento a giovedì 16 alle ore 11 italiane per la sfida di Tokyo contro il Giappone, tutto in diretta su Sky Sport Condividi

Italia-Olanda è la grande classica del baseball europeo, la sfida tra le due nazionali con il palmares più ricco nel batti e corri del vecchio continente. Al Taichung Intercontinental Stadium a Taiwan, va in scena uno dei capitoli più importanti di questa rivalità, una partita sul palcoscenico più importante, quello del World Baseball Classic, in cui gli azzurri erano obbligati a vincere con un buon margine e senza subire più di quattro punti contro il Regno dei Paesi Bassi, che veniva da due quarti posti consecutivi nelle ultime due edizioni del torneo. Sfoderando una grinta commovente gli azzurri ce l’hanno fatta, vincendo 7-1 e qualificandosi per il quarto di finale. Con questo risultato l’Italia conquista ufficialmente la qualificazione alla fase finale della prossima edizione del World Baseball, in programma nel 2026.

La cronaca del match L’Italia comincia ancora con della ruggine in attacco causata dalle sconfitte degli ultimi due giorni: nei primi quattro inning offensivi gli azzurri restano a secco portando a sedici le riprese consecutive senza punti subiti, mentre l’Olanda sblocca il punteggio aiutata dal vento con il fuoricampo di Chadwick Tromp. I lanciatori italiani, a partire dal partente Matt Harvey che ritorna sul monte dopo l’ottima prestazione contro Cuba all’esordio, si comportano bene e gli olandesi non riescono a sprigionare l’energia del loro potente lineup composto da molte stelle della Major League Baseball.

Il momento chiave Per i ragazzi di Mike Piazza è il quarto inning, quando d’improvviso l’attacco ritrova l’energia che sembrava persa: Dominic Fletcher comincia battendo un doppio e i compagni lo seguono, ben sei delle dieci valide totali battute dall’Italia arrivano in questo forcing che intontisce i lanciatori olandesi. In totale i punti sono sei, con Brett Sullivan (2-4), Sal Frelick (3-5, un doppio) e Nicky Lopez (2-3, un triplo) sugli scudi.

Grazie, LaSorsa! L’Olanda ha un’importante occasione di rientrare in partita quando riempie le basi con zero out, ma l’eroe azzurro è il lanciatore Joe LaSorsa che entra a freddo in quel momento ed elimina i successivi tre battitori per togliere le castagne dal fuoco e lasciarsi andare in un urlo liberatorio che annichilisce le speranze oranje.

E ora il Giappone L’Italia aggiunge un altro punto nell’ottavo attacco per maggiore tranquillità e alla fine della partita può scatenarsi la festa: gli azzurri sono qualificati per i quarti di finale! Una partita secca che seguiremo in diretta su Sky Sport giovedì 17 alle ore 11 italiane al Tokyo Dome di Tokyo contro i padroni di casa del Giappone, tra i grandi favoriti per la vittoria finale che schiereranno sul monte il fuoriclasse Shohei Ohtani. Un incontro suggestivo, in cui gli azzurri saranno certamente sfavoriti, ma a cui arriveranno sulle ali dell’entusiasmo, dopo essere stati ad un passo dal baratro ed essere riusciti a risorgere da grande squadra.

Gruppo A, passa anche Cuba Nel girone A, in cui tutte le squadre chiudono con due vittorie e due sconfitte, Cuba passa il raggruppamento come prima del girone per miglior classifica avulsa dopo aver perso le prime due partit;, seconda l’Italia, mentre vengono eliminate Olanda, Panama e Cina Taipei.