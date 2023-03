Baseball, Italia out ai quarti: vince il Giappone

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia al World Classic, sconfitta al Tokyo Dome dai padroni di casa del Giappone, unica formazione ad aver raggiunto le semifinali nelle cinque edizioni del torneo. I ragazzi di Mike Piazza escono a testa alta dalla manifestazione dopo una sfida con 8 valide a testa, ma con il Giappone che è riuscito a mettere a referto nove punti, quattro dei quali nel terzo inning. I nipponici attendono in semifinale una tra Messico e Portorico Condividi

Ai quarti di finale del World Baseball Classic l’Italia non riesce nella missione impossibile di superare il Giappone, i campioni olimpici in carica e primi nel ranking mondiale, nell’inferno di Tokyo Dome affrontando Shohei Ohtani, il giocatore più forte del mondo per la sua abilità di destreggiarsi con eccellenti risultati sia come lanciatore sia come battitore. Gli azzurri mostrano la grinta che li ha contraddistinti nella già storica vittoria contro il Regno dei Paesi Bassi di domenica, ma devono inchinarsi con il punteggio di 9-3 ai Samurai che volano quindi a Miami per la loro quinta semifinale in altrettante edizioni del torneo.

Il racconto del match Comincia bene Ryan Castellani sul monte di lancio per l’Italia, tenendo a zero il potente lineup del Giappone nelle prime due riprese, ma i padroni di casa si sbloccano nel terzo inning: Ohtani a sorpresa appoggia un bunt che prende in contropiede la difesa italiana ed apparecchia la tavola per una ripresa da quattro punti, con il punto esclamativo del fuoricampo di Kazuma Okamoto.

La chance azzurra Gli azzurri tra quarto e quinto inning hanno le loro occasioni migliori. Approfittando della stanchezza di Ohtani, i ragazzi di Mike Piazza segnano due punti con il singolo di Dominic Fletcher a basi piene che obbliga il manager nipponico a sostituire la stella della sua squadra. I lanciatori di rilievo entrati per il Giappone, compresa uno dei migliori lanciatori della Major League Baseball Yu Darvish, riescono a spegnere l’offensiva italiana e alla lunga il maggior talento giapponese viene fuori. Munetaka Murakami, uno dei giovani più quotati del momento, e nuovamente Okamoto allungano, mettendo in ghiaccio la partita con il fuoricampo di Masataka Yoshida, appena acquistato dai Boston Red Sox.

Primo fuoricampo e sipario L’Italia non molla e riesce a mettere a segno il primo fuoricampo del suo torneo, quello messo a segno da Dominic Fletcher contro Darvish. Anche nell’ultimo inning l’Italia ci prova, tanto da chiudere la partita con lo stesso numero di valide del Giappone (8). Gli azzurri terminano un World Baseball Classic sicuramente positivo, con già in mano il biglietto per il torneo del 2026. Per conoscere il posizionamento finale ufficiale occorrerà aspettare e seguire il cammino del Giappone.