Mlb: parte la stagione 2023, tutta da vivere su Sky Sport

Nuove regole per vedere più attacco e palla in gioco. Le corazzate Yankees, Mets, Dodgers, Braves e Astros rimangono le squadre da battere, ma i San Diego Padres sono pronti a vincere. Opening Day con Yankees-Giants alle 19 su Sky Sport 251 e nella notte su Sky Sport Arena i campioni di Houston contro i Chicago White Sox

Una delle stagioni più attese nell’epoca recente del baseball. La regular season MLB 2023 ha già acceso l’entusiasmo, la curiosità e molti dibattiti legati allo sport di squadra più antico che si pratica sul territorio americano. L’entusiasmo è una eredità diretta del World Baseball Classic, un torneo che ha dimostrato quale livello di spettacolo e intensità può offrire il baseball se prendiamo i migliori giocatori del mondo e li mettiamo contemporaneamente in campo. È quello che succede praticamente ogni giorno in Major League. La curiosità è data anche da nuove regole che impediranno le troppe pause e perdite di tempo, riportando tutti nel vivo del gioco. Il baseball non può cambiare alcune sue caratteristiche strutturali, ma tornerà ad un ritmo che era abituale negli anni 70 e 80 e che il pubblico gradiva. Spettacolo e intensità saranno poi garantiti da altri elementi certi. Come l’assoluto equilibrio in una stagione da 162 partite che vivrà di inevitabili alti e bassi. Come gli investimenti in certi casi folli che tante squadre hanno fatto con l’obiettivo di vincere. O come il mix affascinante di grandi campioni che sono pronti a scrivere nuovi record di longevità e performance, ma che sono sotto attacco delle nuove generazioni di giocatori prontissimi a diventare le nuove stelle.

Le tante variabili del gioco del baseball e una stagione così lunga rendono sempre complicato fare previsioni e pronostici. In altri sport è più netto il confine tra chi punta vincere e chi no. Nel baseball è un confine spesso impalpabile, con tante squadre che pescando le carte giuste dal mazzo degli imprevisti e delle probabilità possono costruire una stagione vincente e mandare in bancarotta gli avversari. Ma almeno si possono dividere le squadre in alcune fasce di merito. Partendo dalle corazzate che sono super attrezzate per vincere.

I Dodgers sono in versione minore?

No, non lo sono. Semplicemente non sono i favoriti numeri uno, ma rimangono una squadra da titolo, anche se hanno cambiato molto. Hanno perso una compilation di All Star (i due Turner, Bellinger, Anderson, Kimbrel, Martin). Eppure…Sono sempre la squadra di Kershaw, Betts e Freeman. JD Martinez potrebbe garantire un bel numero di fuoricampo. Peralta, Rojas ed Heyward garantiscono difesa e chissà che una squadra più equilibrata non sia la risposta giusta a chi li vede meno favoriti.

I Phillies possono ripetersi?

Ma si, possono. Partono come lo scorso anno, un po’ sottovalutati nonostante la postseason del 2022 chiusa con la finale. Anche perché Bryce Harper, uno dei migliori giocatori MLB e il trascinatore dei Phillies, è infortunato. Ma alla squadra dello scorso anno si è aggiunto Trea Tuner, spaventoso nel World Baseball Classic. Lanciatori come Wheeler e Nola sono davvero tosti da affrontare. Harper dovrebbe farcela a tornare in estate. Se resteranno in corsa in questi primi mesi e ritrovano Harper al 100%, meglio non affrontarli da agosto in poi.

I Blue Jays hanno il miglior attacco, basterà?

Finora non è bastato. Anche se è davvero un attacco fantastico con Guerrero, Springer, Bichette, un catcher offensivo come Kirk, un’aggiunta intrigante come Daulton Varsho (ex Arizona, può giocare esterno e anche catcher, ha potenza e buoni margini di crescita). Il problema è sempre il solito: senza un monte di lancio affidabile e profondo non si vince abbastanza, soprattutto non si vince nella postseason. Però…la rotazione è formata ora da Manoah, Gausman, Berrios, Bassitt e Kikuchi. Uhm…niente male. Vuoi vedere che questa volta ce la possono fare?

Se va tutto bene, queste possono sorprendere

Come detto, la meraviglia del baseball è che con tutte le sue variabili ci sono sempre diverse squadre che possono partecipare alla contesa e diventare protagoniste. Sono le squadre dei se e dei ma. Cioè hanno dei possibili punti di forza e la capacità di sfruttarli. Hanno dei probabili difetti, ma anche la potenzialità per compensarli. Se va tutto bene, se gli infortuni non accorciano coperte che sono già un po’ corte, finiranno davanti ad alcune delle squadre elencate sopra. Magari a tutte.