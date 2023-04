NHL, al via stanotte i playoff. Gara 1 live su Sky

Inizia il lungo cammino verso la Stanley Cup 2023. Colorado difende il titolo, Boston squadra da battere dopo il record di vittorie in regular season. Questa notte gara 1 Carolina-NY Islanders in diretta all’una su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Se contasse solo quello che succede in regular season , bisognerebbe consegnare subito il trofeo alla squadra che ha più che dominato la stagione 2022-2023. Prendiamo la Stanley Cup che hanno vinto i Colorado Avalanche lo scorso anno, diamola ai Boston Bruins e non pensiamoci più. Invece questa notte partono i playoff NHL e come ogni anno sono un invito a pensarci bene… e a rimanere sempre con la curiosità di scoprire quello che succederà, turno dopo turno. A partire dal primo, che ogni anno è un baule a doppiofondo pieno di sorprese, con ribaltamenti di pronostici e di gerarchie.

Certo, non si può non partire dai Boston Bruins . Hanno fatto il record assoluto di vittorie in regular season (65) e di punti total i (135). Hanno un mostruoso differenziale di +128 tra gol fatti e gol subiti. La squadra che ha la seconda statistica migliore (Dallas), ne ha 61 di meno. Quindi sono anche la squadra che difende meglio e che ha avuto il miglior portiere della stagione (Linus Ullmark). Se non ci fosse la leggenda della maledizione del President Trophy …Delle 36 squadre che hanno vinto il President Trophy come migliori della regular season, solo 8 hanno poi vinto la Stanley Cup . E nell’era del salary cap (cioè dal 2005 in poi) solo tre sono arrivate a giocare la finale. Insomma nell’hockey NHL chi arriva di rincorsa e scatta da aprile in poi spesso ha la meglio su chi ha condotto il gruppo fin dal mese di ottobre. Ora i Bruins hanno lo stimolo di battere anche la maledizione , per completare l’opera con quella che diventerebbe una delle stagioni più grandi di sempre in questo sport. Ad Est se la vedranno subito con i Florida Panthers , squadra che ha imparato sulla propria pelle cosa vuol dire dominare la regular season e poi uscire subito dai crudeli playoff NHL. Ora partono dalla wild card e non sono loro quelli che hanno la pressione di dover vincere. Può essere un vantaggio.

Rimanendo ad est, Carolina è una squadra che punta ad arrivare in alto già da qualche stagione, è ottima dal punto di vista difensivo e questo nei playoff spesso è garanzia di successo. Nel primo turno affrontano gli Islanders , che potranno contare sul rientro di Barzal, il loro migliore costruttore di gioco. Molto intriganti gli altri due scontri del primo turno. Toronto e Tampa Bay si ritrovano per l’ennesima volta e ogni anno i Maple Leafs ci arrivano più convinti di essere in grado di battere finalmente i Lightning per poi spiccare il volo verso un successo che manca terribilmente ad una delle terre più dedicate all’hockey che ci sia nell’universo. Toronto si è rinforzata, Tampa Bay si affida ai suoi vecchi campioni. Sarà divertente e sarà tensione ai massimi livelli. La tensione non mancherà anche nel derby tra New York Rangers e New Jersey Devils . I Rangers hanno aggiunto ad un roster molto competitivo due stelle come Kane e Tarasenko nell’ultimo mercato. I Devils sono la squadra più migliorata della stagione dopo i formidabili Seattle Kraken, giocano aggressivi e rapidi con le loro giovani stelle Hughes e Hischier. Hanno entusiasmo, ma è da valutare l’impatto con i playoff e con la maggiore esperienza dei Rangers. Da questa notte in poi diventa un altro sport, esperienza e cattiveria fanno la differenza.

I Colorado Avalanche per difendere la Stanley Cup

Questo è anche un buon motivo per considerare seriamente il tentativo dei Colorado Avalanche di tenersi la coppa. E’ stata una stagione complicata, i campioni hanno perso qualche pezzo importante nel mercato dei free agent e il capitano Landeskog per infortunio. Sono comunque risaliti con tenacia dopo un brutto inizio e Nathan MacKinnon farà di tutto per difendere la Stanley Cup. I Kraken sono gasati per essere arrivati ai playoff nel loro secondo anno di esistenza, ma devono dimostrare di essere già pronti a qualcosa di meglio affrontando subito i campioni in carica. Vegas è una delle squadre che potrebbe essere pronta per fare molta strada, il primo turno contro i Jets potrebbe però essere più equilibrato del previsto. La squadra da seguire ad ovest è indubbiamente quella dei Dallas Stars, per completezza e profondità una delle favorite in assoluto. I Minnesota Wild sono già un buon test al primo turno.

Western Conference, la sfida da non perdere è Oilers Kings

La sfida più stimolante nelle Western Conference è quella tra Edmonton Oilers e Los Angeles Kings. Gli Oilers hanno il miglior giocatore del pianeta, Connor McDavid. Ha chiuso la regular season con cifre da hockey anni 70-80. Primo per gol (64), assist (89) e punti totali (153). Primo in tutto. Il giocatore più spettacolare e devastante dell’epoca recente. La sua missione è portare Edmonton a vincere un titolo. La missione di Edmonton è portare Connor McDavid a vincere un titolo. La mancanza di solidità difensiva e di un buon portiere finora ha sempre vanificato tutto. I Kings non sono l’avversario ideale per iniziare l’ennesimo tentativo di arrivare alla finale e a toccare la coppa. Sono una squadra tremendamente solida e, anche se è passato qualche anno, la Stanley Cup l’hanno già saputa vincere. Dalle parti di Los Angeles c’è ancora qualcuno che si ricorda che effetto fa.