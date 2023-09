Immaginate se in futuro succedesse anche su uno dei campi della nostra Serie A . Fate uno sforzo di fantasia e pensate, per esempio, come sarebbe bello se prima del match giocato sabato a San Siro , Rafa Leao fosse stato appositamente microfonato. Con l’attaccante del Milan in grado quindi di parlare e commentare alcune fasi dell’incontro con il telecronista della partita. Non a fine primo tempo, a fine partita, negli spogliatoi, quando i giochi sono chiusi. Ma proprio lì: direttamente sul campo, nel bel mezzo di un’azione potenzialmente decisiva. Nello specifico, quindi, provate a immaginarvi Leao che, appena prima di scattare verso la porta del Verona per segnare il gol vittoria milanista, stoppa un po’ bruscamente il dialogo con il telecronista e l’ opinionista : “ Scusate ragazzi, ma devo fare questa cosa velocemente ”. Correre a segnare, cioè. Raccontandolo in diretta. Bello, no? Impossibile? Forse no. Perché negli Stati Uniti succede già. Anzi, è appena successo.

MLB, i giocatori microfonati parlano con i telecronisti

Nel match giocato nella notte in MLB, infatti, tra i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers, l’interno Miguel Rojas sta amabilmente colloquiando con i telecronisti a partita in corso. Un’innovazione che in America è diventata ormai per i telespettatori un’abitudine, introdotta da qualche tempo dalla trasmissione Sunday Nights Baseball di ESPN. Succede a livello professionistico soltanto in questo sport: solo in alcune partite della domenica e solo in regular season, c’è il cosiddetto Mic’d Up. Un giocatore viene cioè microfonato e durante un inning difensivo (quando può anche non toccare palla), il microfono viene aperto in modo che possa parlare con i telecronisti o rispondere alle domande dei tifosi su Twitter. La cosa notevole accaduta stanotte è che per la prima volta un giocatore stava parlando mentre fa una giocata, peraltro notevole. Rojas stava rispondendo a una domanda sulla mazza da baseball di un compagno di squadra quando si è visto arrivare una palla rimbalzante: assistenza in prima e out con tanto di scuse per aver interrotto anche un po' bruscamente la conversazione, con tanto di fruscio nel microfono perchè Rojas si mette improvvisamente a correre. “Scusate devo fare questa cosa molto velocemente”. Risate dei telecronisti e anche sue. Per un video diventato virale. Che a suo modo, fa storia. E, chissà, magari anche scuola in altri sport.