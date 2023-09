Sarà Usher sarà il grande protagonista dell’Halftime Show della 58^ edizione del Super Bowl. Il rapper salirà sul palco nell'intervallo della finale del campionato di football americano della Nfl, storicamente uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Il Super Bowl si terrà all’Allegiant Stadium di Las Vegas l’11 febbraio 2024. Il 44enne rapper americano aveva già partecipato all'evento nel 2011, come spalla dei Black Eyed Peas. “È un onore di una vita poter finalmente avere una performance al Super Bowl. Non vedo l’ora di portare al mondo uno spettacolo diverso da qualsiasi altra cosa abbiano mai visto prima da me”, ha detto Usher, che in carriera ha venduto oltre 80 milioni di dischi, vincendo anche otto Grammy Awards.