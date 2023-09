Il fenomeno Taylor Swift migliora persino la popolarità della NFL , la lega sportiva più seguita negli Stati Uniti. La popstar classe 1989, sulla cresta dell'onda da oltre 15 anni e protagonista negli ultimi tempi di un nuovo incredibile picco di popolarità , con un tour estivo sold out e pronto ad approdare anche in Europa nel 2024, è stata vista assistere alla partita di football tra i Kansas City Chiefs e i Chiacago Bears. Un indizio che dà adito alle voci sempre più insistenti di una sua relazione con Travis Kelce , giocatore nel ruolo di tight end dei Chiefs. Swift si è addirittura goduta la partita accanto alla madre di Kelce e ha seguito l'incontro con molto trasporto, almeno a giudicare dalle foto.

I numeri dell'"effetto Taylor Swift" sulla NFL e sui Chiefs

La presenza della cantante ha subito fatto impennare alcune cifre legate alla partita in questione e alla franchigia. Il portale Front Office Sports ne ha stimate diverse: innanzitutto il match Chiefs-Bears di domenica 24 settembre è stato il più visto della settimana con 24,3 milioni di telespettatori con un maggiore coinvolgimento del pubblico femminile:

La partita ha catturato l'interesse dell '8,1% in più di ragazze nella fascia 12-17 anni rispetto a quella giocata lo scorso anno nello stesso weekend e nella stessa fascia oraria.

rispetto a quella giocata lo scorso anno nello stesso weekend e nella stessa fascia oraria. L'aumento è invece stato del 63% per il pubblico femminile compreso tra i 18 e i 49 anni rispetto all'incontro Chiefs-Jacksonville Jaguars della settimana precedente, trasmesso sempre in diretta televisiva.

rispetto all'incontro Chiefs-Jacksonville Jaguars della settimana precedente, trasmesso sempre in diretta televisiva. E all'improvviso in tanti sembrano essere diventati fan sfegatati di Kelce: la sua maglietta è stata protagonista di un'esplosione delle vendite del 400% da domenica, facendolo entrare tra i primi cinque giocatori della lega in questa particolare graduatoria.

Inoltre il suo podcast, condotto assieme al fratello Jason, è ora al primo posto nella classifica Apple e il quarto in quella Spotify (il 1° sportivo).

condotto assieme al fratello Jason, è ora al (il 1° sportivo). Le ricerche sul web di "Chiefs" e le vendite dei biglietti per le loro prossime partite si sono invece triplicate. A tal proposito, un dato esemplificativo: i Chiefs hanno venduto più biglietti in un solo giorno dopo la partita con i Bears che in tutto il resto della stagione dal suo inizio.

Guadagnando una fan speciale, Kansas sembra essere davvero diventata la franchigia del momento. E ora c'è molta attesa per il prossimo match contro i New York Jets: Taylor Swift ha una casa nella Grande Mela e una sua nuova, eventuale presenza fungerebbe da ulteriore traino per la sfida in programma nel ricco palinsesto di domenica sera.