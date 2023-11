Texas in festa: prime World Series per i Rangers

Per la prima volta nella loro storia i Texas Rangers hanno conquistato il titolo, battendo 5-0 in gara 5 gli Arizona Diamondbacks. I Rangers erano fino a oggi la franchigia più anziana della MLB senza una vittoria nelle World Series. Ci sono riusciti nella maniera più incredibile, entrando ai playoff come 5^ testa di serie su 6 dell'American League e andando a vincere ben 11 gare consecutive in trasferta

Non poteva che arrivare in trasferta l’appuntamento con la storia per i Texas Rangers. Con un secco 5-0 in casa degli Arizona Diamondbacks (11-0 il bilancio complessivo fuori casa in questi playoff!) vincono la serie 4-1 e conquistano le prime World Series.

Il racconto di Gara 5 Gara 5 è stata dominata per 6 inning dai due lanciatori partenti: Gallen ed Eovaldi si sono sfidati a colpi di K ed eliminazioni lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0 fino al 7° inning, quando un singolo di Garver ha mandato a casa base Seager per il punto dell’1-0. Poi, nel nono inning, i Rangers hanno dilagato con un altro singolo di Heim che l’errore di Alek Thomas ha trasformato nei punti del 2 e 3 a zero di Jung e Lowe. Due eliminati più tardi il definitivo 5-0 sigillato dal fuoricampo di Semien.

La stagione dei Rangers Quella dei Rangers è stata una meravigliosa impresa, molto più tortuosa e complessa di quanto non abbiano fatto sembrare questi playoff. Texas aveva investito tanti soldi sui migliori lanciatori in circolazione (prima Jacob deGrom, infortunatosi gravemente al gomito dopo poche gare, e poi Max Scherzer, preso alla trade deadline e anche lui finito ko). Dopo un inizio di fuoco (40-20) hanno avuto altri infortuni in serie (Seager, Josh Jung, Heim, Nathan Eovaldi, Mitch Garver) e, da metà agosto a inizio settembre, hanno infilato addirittura 16 sconfitte su 20 gare col rischio di rimanere fuori dai playoff. Nella postseason hanno eliminato tutte le favorite: prima i Tampa Bay Rays (99 vittorie in stagione), poi gli Orioles (101 vittorie) e quindi gli Astros. Fino alla finale senza storia, dominata nonostante l’ennesimo infortunio (García ko in gara 3).

Seager MVP delle finali, 4° titolo per Bochy Se vogliamo fare dei nomi, è stato il trionfo dell'MVP delle World Series, Corey Seager (secondo premio di MVP delle finali, dopo quello del 2020 coi Dodgers), dell'MVP della AL Championship Series, Adolis García, ma soprattutto del futuro Hall of Famer Bruce Bochy, il manager che si era ritirato dopo aver conquistato 3 World Serie s coi San Francisco Giants e che è tornato per aggiungere un quarto titolo alla sua collezione (solo il sesto allenatore a riuscirci nella storia dell’MLB)