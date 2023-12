Chance Comanche, giocatore americano 27enne di G-League degli Stockton Kings, è stato arrestato insieme alla 19enne fidanzata Sakari Harnden con le accuse di rapimento e omicidio della 23enne Marayna Rodgers, il cui corpo è stato ritrovato nei pressi di Henderson, città nel deserto del Nevada. Di Rodgers, assistente medico nello Stato di Washington, non si avevano più notizie dallo scorso 7 dicembre, quando la sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Il 5 dicembre la donna aveva in programma di incontrarsi con Comanche e Harnden a Las Vegas. Il centro, nativo di Los Angeles ed ex giocatore di Arizona al college, è stato arrestato dagli agenti dell'FBI venerdì 15 dicembre nella contea di Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. La fidanzata è stata arrestata lo scorso mercoledì a Las Vegas ed è stata detenuta dietro cauzione di 500.000 dollari secondo i registri del carcere. Comanche dovrà presentarsi in tribunale domani, martedì 19 dicembre, in attesa della possibile estradizione in Nevada. Gli Stockton Kings hanno immediatamente tagliato il giocatore dal proprio roster.