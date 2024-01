Decise le protagoniste del Super Bowl LVIII, in programma il prossimo 11 febbraio a Las Vegas: a sfidarsi per il titolo saranno i Kansas City Chiefs di Pat Mahomes e i San Francisco 49ers

Sarà San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs la sfida che assegnerà il prossimo Super Bowl LVIII, in programma il prossimo 11 febbraio a Las Vegas. Le due squadree tornano a sfidarsi di nuovo dopo quattro anni per il titolo di campione del football americano. I Chiefs di Patrick Mahomes hanno battuto 17-10 i Baltimora Ravens, raggiungendo la quarta finale (di cui due vinte) in cinque anni. Di fronte troveranno San Francisco, guidata dal giovane quarterback Brock Purdy, scelto due anni fa al settimo giro al Draft, come ultimo su 262. E' stato lui il protagonista assoluto della rimonta dei 49ers contro i Detroit Lions. Sotto 24-7 all'intervallo, San Francisco ha messo a segno un parziale record di 27-0, prima della meta finale e inutile di Detroit. Chiefs e 49ers si erano sfidati nel Super Bowl del 2020, quando vinse Kansas City.