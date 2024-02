Sparatoria parata Super Bowl: 1 morto e 22 feriti

Spari a Kansas City, Missouri, durante la parata che celebrava la vittoria dei Chiefs al Super Bowl nel giorno di San Valentino. E' avvenuta nel centro cittadino alla fine della parata per il terzo titolo consecutivo vinto domenica scorsa dai Chiefs a Las Vegas contro i 49ers di San Francisco, in un evento dall'audience record grazie anche all'effetto Taylor Swift, fidanzata del vittorioso tight end Travis Kelce. A festeggiare la squadra migliaia di fan con la maglietta rossa del team, tra musica, tamburi e coriandoli. Pochi minuti dopo la conclusione della parata sono stati uditi diversi spari che hanno seminato il panico tra la folla. E’ di una donna morta e 22 persone con ferite d'arma da fuoco, tra cui 8 bambini, l'ultimo bilancio. Il numero dei feriti sale però a 29 se ci considerano anche le persone che sono rimaste ferite in altri modi. Il Children's Mercy Hospital ha affermato di aver curato 12 pazienti, di cui undici erano bimbi tra i 6 e i 15 anni. L'unica vittima è stata identificata dall'emittente radiofonica locale Kkfi come uno dei suoi dj: Lisa Lopez. Come dichiarato dalla polizia, tre persone sono state fermate ma non sono stati forniti dettagli sulle loro identità.