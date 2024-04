È morto OJ Simpson, campione NFL e attore

Un comunicato dei familiari in data 10 aprile ha annunciato la morte dell'ex campione di football americano, diventato anche una star televisiva al termine della carriera sportiva. Scomparso a causa di un cancro, nel 1994 fu indagato per il duplice omicidio della moglie Nicole Brown e dell’amico Ronald Goldman. Assolto nel processo, finì in carcere nel 2007 per sequestro di persona e rapina: dal 2017 era in libertà vigilata

O.J. Simpson, ex campione di football americano, attore e poi protagonista di quello che alla fine degli anni Novanta fu chiamato "il processo del secolo" per l'omicidio dell'ex moglie e dell'amante, in cui fu clamorosamente assolto, è morto all'età di 76 anni. Lo ha annunciato la famiglia con un post su X. "Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha perso la sua battaglia contro il cancro, era circondato dai figli e nipoti", si legge nel post. 'The Juice', così come era conosciuto negli anni d'oro quando indossava la maglia dei Buffalo Bills, era stato accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole e il suo amico Ronald Goldman. Il processo era andato avanti per mesi e aveva spaccato l'America, innescando anche un furioso dibattito sulla questione razziale. L'ex campione era stato alla fine scagionato per mancanza di prove. Nel 2007 però era finito in carcere per rapina e sequestro di persona. Dal 2017 era in libertà vigiliata.