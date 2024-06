NHL Finals, Florida-Edmonton su Sky

Florida arriva per il secondo anno consecutivo in finale, terza volta in assoluto ma senza mai vincere il titolo. Gli Oilers non vincono dal 1993. Appuntamento con Gara 1 live alle 2 nella notte tra sabato e domenica su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

La finale NHL è un’occasione per fare la storia. Vincere il titolo lo è sempre, perché il nome dei vincitori finisce inciso sulla base della Stanley Cup. Ma le Finals 2024 saranno una prima volta molto speciale. Florida arriva per il secondo anno consecutivo in finale e sarà la terza volta in assoluto per lei e per il suo allenatore Paul Maurice. Non hanno mai vinto il titolo. Negli ultimi anni i Panthers sono costantemente nell’elite della NHL, una vittoria sarebbe il giusto coronamento del ciclo. Tkachuk e compagni sono una squadra che impressiona per la granitica solidità.

Annientano gli avversari, li pressano senza soste e finiscono con il dominare il terzo periodo, perché creano tante occasioni e segnano in tanti. In più c’è Sergei Bobrovski, da tempo uno dei portieri più forti e decisamente in forma anche a 35 anni. Certamente la presenza in finale degli Edmonton Oilers è un elemento di grande fascino. Una squadra canadese non vince dal 1993, per la patria dell’hockey è una enormità. I mitici Oilers degli anni 80 hanno alzato 5 coppe, la prima esattamente 40 anni fa. La finale è la prima volta di Connor McDavid, semplicemente il giocatore più forte del mondo. Uno spettacolo certificato, McDavid gioca ad un’altra velocità, con invenzioni continue e con un talento rivelato in ogni cosa che fa. Accanto a lui ci sono campioni come Draisaitl e un realizzatore micidiale come Hyman. Ma contro i Panthers, così tanto talento offensivo potrebbe non bastare. Gara 1 tra Florida ed Edmonton è live alle 2 nella notte tra sabato e domenica su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronache di Pietro Nicolodi, Moreno Molla e Danilo Freri.