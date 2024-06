È morto Willie Mays, leggenda del baseball

Il mondo del baseball ha perso uno dei suoi campioni più grandi e celebrati. Willie Mays è scomparso all'età di 93 anni. Mays è stato un grande giocatore dei San Francisco Giants ma il suo impatto sul gioco e sulla società americana è stato riconosciuto da tutti, a partire dal presidente Obama che gli ha conferito la più alta onirificenza civile, la Medal of Freedom. Obama ha sempre dichiarato che senza giocatori come Mays non sarebbe stato possibile vedere un presidente degli Stati Uniti afro americano. Battitore da 660 fuoricampo in carriera, Mays è stato una fantastica combinazione di talenti: abilissimo in difesa, veloce, atletico, potente e intelligente. E' stato convocato 24 volte per l'All Star Game, è entrato nella Hall Of fame nel 1979. E' stato un'autentica ispirazione per tanti che si sono innamorati del baseball in America grazie alle sue imprese. Verrà ricordato come uno dei più grandi di sempre.