24 anni, cresciuto sportivamente tra l'hinterland di Milano e la Germania, è il nuovo che avanza. La NFL lo ha selezionato per la IPP, una lista esclusiva di giocatori internazionali che si sono messi in mostra in giro per il mondo e che puntano a conquistare una chiamata al draft 2025. Il progetto mira ad allargare i confini della NFL con atleti di tutto il mondo, e chissà che non possa esserci anche un italiano tra di loro