Esportare lo sport non è sacrilegio

Nella Spagna che protesta (come l’Italia) e boccia l’esportazione dei principali eventi sportivi nazionali, ha funzionato invece alla grande il primo esperimento di importazione di uno show sportivo americano. La palla ovale al posto di quella rotonda, Waddle e Deebo Samuel per Vinicius e Mbappè. Madrid è diventata la 9° città fuori dagli States ad ospitare un evento NFL. Un successo che non può non far riflettere…
