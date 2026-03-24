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il ritratto

I primi 50 anni di Peyton Manning, il campione che ha saputo imparare dai suoi errori

Roberto Gotta
©Ansa

A 50 anni, Peyton Manning resta molto più del 'rivale di Tom Brady': un quarterback straordinario, costruito su studio, famiglia e carattere. Dalla NFL alla vita dopo il ritiro, il suo percorso racconta talento, disciplina e ironia, oltre ogni confronto possibile

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