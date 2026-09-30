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il protagonista

L'addio (im)perfetto di Justin Verlander

Nicolò Gatti
©Getty

Forse non è stato il giocatore perfetto, ma alla perfezione Justin Verlander si è avvicinato parecchio. Come lanciatore è entrato nella storia e quando lo scorso 26 settembre è tornato per l'ultima volta a lanciare davanti al pubblico di Detroit, si è avuta l'impressione di aver attraversato un'epoca. In cui lui è stato protagonista assoluto

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