Robert Lewandowski si sta integrando sempre di più nel mondo dello sport americano. Il calciatore polacco, trasferitosi quest'estate ai Chicago Fire dopo aver segnato centinaia di gol con le maglie di Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona, si è cimentato per la prima volta con il baseball. Lewandowski è stato incaricato, infatti, di eseguire il primo lancio dell'incontro tra i Chicago White Sox e i Cleveland Guardians, impegnate nella Regular Season. Guarda il VIDEO sotto