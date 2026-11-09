Lutto nel mondo del Baseball: ucciso in Messico l'ex giocatore Enrique Quinones

L’ex lanciatore di baseball Enrique Quinones è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in Messico a Villa Union, a sud di Mazaltan. L’uomo, che lavorava come autista per un'azienda di trasporti, è stato trovato senza vita appoggiato a un veicolo. Dalle prime ricostruzioni, alcuni individui gli avrebbero sparato da un’altra automobile. I membri dell’Esercito, della Guardia nazionale e della Polizia accorsi sul posto hanno avviato le indagini

Enrique Quinones è stato ucciso in Messico a Villa Union. Il corpo dell'ex giocatore di Baseball, che lavorava come autista, è stato rinvenuto sul viale Niños Héroes senza vita. Secondo le prime ricostruzioni alcuni uomini gli avrebbero sparato da un'automobile in corsa. La sua vecchia squadra, Tomateros de Culiacán, attraverso i social si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari. Le forze dell'ordine, accorse sul luogo del delitto, hanno avviato le indagini per scopire i responsabili e la dinamica dell'agguato.