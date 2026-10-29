I Milwaukee Brewers vincono il primo titolo MLB della loro storia sconfiggendo in cinque partite i Tampa Bay Rays. Decisivo il successo per 4-1 nella quinta partita della World Series che regala a Milwaukee un titolo atteso per 57 anni. Premiato come miglior giocatore della serie il ricevitore William Contreras.
I Milwaukee Brewers vincono la World Series 2026 sconfiggendo i Tampa Bay Rays in cinque partite e conquistando così il primo titolo della loro storia. Dopo aver perso gara 4 nel finale, Milwaukee non spreca il secondo match point a disposizione.
Il racconto di gara 5
In casa dei Rays, ma con tantissimi spettatori arrivati da Milwaukee, i Brewers passano subito avanti nel secondo inning con la valida dell’esordiente Cooper Pratt e da lì in poi non lasciano più occasione a Tampa Bay di rientrare in partire, grazie soprattutto al monte di lancio guidato dall’asso Misiorowski. L’allungo decisivo avviene tra quinta e sesta ripresa, quando Tampa Bay toglie il proprio lanciatore partente e Milwaukee segna altri tre punti con le valide di David Hamilton e William Contreras, quest’ultimo premiato come MVP della serie grazie alle straordinarie prestazioni sia in attacco che in difesa.
I Rays segnano un punto solamente nel nono inning, ma è ormai troppo tardi: con la rimbalzante di Palacios arriva l’ultimo out e può partire la festa dei Milwaukee Brewers che attendevano questo momento da 57 anni.