I Milwaukee Brewers vincono la World Series 2026 sconfiggendo i Tampa Bay Rays in cinque partite e conquistando così il primo titolo della loro storia. Dopo aver perso gara 4 nel finale, Milwaukee non spreca il secondo match point a disposizione.

Il racconto di gara 5

In casa dei Rays, ma con tantissimi spettatori arrivati da Milwaukee, i Brewers passano subito avanti nel secondo inning con la valida dell’esordiente Cooper Pratt e da lì in poi non lasciano più occasione a Tampa Bay di rientrare in partire, grazie soprattutto al monte di lancio guidato dall’asso Misiorowski. L’allungo decisivo avviene tra quinta e sesta ripresa, quando Tampa Bay toglie il proprio lanciatore partente e Milwaukee segna altri tre punti con le valide di David Hamilton e William Contreras, quest’ultimo premiato come MVP della serie grazie alle straordinarie prestazioni sia in attacco che in difesa.