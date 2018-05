Dopo l'esordio vincente domenica di Matteo Berrettini (primo successo nel main draw di uno Slam per il 22enne romano), entrano in scena oggi altri quattro azzurri nel tabellone maschile del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa di Parigi. Parte bene Marco Cecchinato, che ha superato Marius Copil, numero 94 Atp, dopo una maratona di quasi quattro ore (tre ore e 44'), terminata 2-6, 6-7, 7-5, 6-2, 10-8. Il numero 72 del ranking mondiale, alla seconda presenza nel tabellone principale del Roland Garros (quinta complessiva nei Major), si è così regalato il primo successo in uno Slam. Prosegue il momento magico del 25enne di Palermo, che qualche settimana fa a Budapest ha conquistato il suo primo titolo Atp. Ora sfiderà al secondo turno l'argentino Marco Trungelliti, ripescato come lucky loser per il forfait di Nick Kyrgios e arrivato a Parigi poco prima del match contro Tomic dopo essersi fatto 10 ore di auto da Barcellona per raggiungere la capitale francese. Cecchinato ha vinto l’unico precedente tra i due, lo scorso anno nei quarti del challenger di Ostrava. Palcoscenico del "Suzanne Lenglen" per Andreas Seppi, numero 50 del ranking mondiale, reduce dai quarti di finale a Ginevra, chiamato a debuttare contro il francese Richard Gasquet, numero 32 Atp e 27esima testa di serie, alla quindicesima presenza nel main draw dello Slam di casa, dove nel 2015 si è issato fino ai quarti di finale: il 31enne di Beziers conduce per 6 a 1 negli head to head con il 34enne di Caldaro (unica affermazione nel 2008, nel 2° turno del Masters Series di Amburgo sul rosso), che in dodici partecipazioni allo Slam francese vanta come miglior risultato il quarto turno (ottavi) nel 2012. Thomas Fabbiano, numero 115 Atp, alla seconda presenza nel tabellone principale parigino, esordisce affrontando l’australiano Matthew Ebden, numero 73 della classifica mondiale, che nelle due precedenti apparizioni in questo torneo non ha passato il primo turno: il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico si è aggiudicato l’unico precedente, disputato nel 2016, nelle qualificazioni del torneo di Shenzhen. Infine Simone Bolelli, numero 129 Atp, ripescato come lucky loser dopo lo stop nel turno di qualificazione, che se la vedrà niente poco di meno che con il dieci volte vincitore Rafa Nadal, prima testa di serie del seeding. Martedì sarà poi la volta degli altri due italiani in gara, Fabio Fognini e Paolo Lorenzi.