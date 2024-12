Italia già qualificata: le partite del 1° turno

Sorteggiati gli accoppiamenti del 1° turno di qualificazioni alle Final 8 di Coppa Davis 2025, che come annunciato dalla ITF si disputeranno in Italia dal 2025 al 2027. Gli azzurri hanno dunque ricevuto un bye e sono direttamente qualificati alla fase finale in programma a novembre a Bologna. Beneficiata anche l'Olanda, che in quanto finalista entra in gioco a settembre con il 2° turno di qualificazione, in programma dal 12 al 14 settembre. Si giocherà con una sfida a eliminazione diretta con la vecchia formula casa/trasferta tra le due squadre sfidanti (cinque incontri, 4 singolari e il doppio, sempre in tre set e spalmati in 2 giorni). Tra le sfide più interessanti quella che vede coinvolta la Serbia di Novak Djokovic, che ha più volte fatto sapere che vuole giocare per il suo Paese: affronterà la Danimarca di Holger Rune.