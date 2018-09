Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il serbo, sesta testa di serie, ma indicato come primo dei favoriti dai bookmakers davanti a Nadal e Federer essendo reduce dai trionfi a Wimbledon e Cincinnati, ha confermato il suo ottimo (e crescente) stato di forma anche contro un avversario non certo irresistibile come Joao Sousa, numero 68 Atp, in grado di sorprendere al terzo turno il francese Lucas Pouille, 17esima testa di serie del seeding. Nole si è imposto piuttosto agevolmente 6-3, 6-4, 6-3 in un paio di ore di gioco, riuscendo a dominare soprattutto il gran caldo che ha avvolto l'Artur Ashe Stadium nel primo pomeriggio newyorkese. Per il serbo 11esima vittoria consecutiva agli ottavi a Flushing Meadows dal 2007 (due i trionfi) e quarto di finale numero 42 in uno Slam (secondo all-time dietro al solo Federer, superato Connors a quota 41). Sousa ha ceduto così per la quinta volta su cinque incontri a Djokovic, che si prepara ad affrontare ai quarti il vincente del match tra Federer e Millman.

New York conferma il protocollo anti-caldo

Non cenna a placarsi l'ondata di calore che sta investendo in questi giorni New York. Resta in vigore fino a diversa comunicazione la 'Extreme Heat Policy' agli US Open, il protocollo legato al caldo estremo che per gli incontri di singolare concede una pausa a giocatori e giocatrici tra alcuni set. Lo hanno ribadito gli organizzatori della quarta e ultima prova dello Slam con una nota ufficiale, in cui si spiega che in tale protocollo rientrano tutti i match individuali, anche delle gare junior. "Per tutte le partite di singolare maschile, sarà consentita una pausa di 10 minuti tra il terzo e il quarto set se uno dei due giocatori richiede tale interruzione – ribadisce il comunicato della USTA – Se entrambi i tennisti rifiutano una pausa di 10 minuti, il gioco deve essere continuo. Sono ammessi appropriati timeout medici per problemi legati al caldo. Per tutte le partite di singolare femminile e dei tornei junior maschile e femminile sarà consentita una pausa di 10 minuti tra il secondo e il terzo set se uno dei due giocatori richiede tale interruzione. Se entrambe rifiutano una pausa di 10 minuti, il gioco deve essere continuo. Sono ammessi appropriati timeout medici per problemi legati al caldo”.