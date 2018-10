Novak Djokovic è il primo finalista del Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Il serbo, numero 3 del ranking e 2 del seeding, già tre volte a segno in questo torneo (2015, 2013 e 2012), ha dominato la semifinale contro Alexander Zverev, battuto 6-2, 6-1 in un'ora di gioco. Niente da fare dunque nemmeno per il numero 5 del mondo e quarta testa di serie, che si è arreso allo strapotere di un Nole devastante, ancora immacolato in questo torneo, dove non ha ancora perso il servizio. In questo modo, il serbo porta la sua striscia positiva a 17 match (non perde dalla Rogers Cup, 3° turno contro Tstitsipas), lui che da Wimbledon ha un pazzesco record di 26-1.

Djokovic-Zverev, la cronaca del match

Partita equilibrata fino al sesto gioco, quando è un Djokovic praticamente perfetto a strappare il servizio a Sascha. Come spesso gli capita, il tedesco perde fiducia (tre doppi falli) ed entra in un vortice negativo che regala un secondo break a Nole nell'ottavo game, decisivo per il 6-2 in appena 31' di gioco. Il serbo, in versione robot, chiude il primo parziale con l'81% di punti con la prima e 25 punti a 16, segno di un dominio che va anche oltre le statistiche. Il palleggio di Djokovic è criptonite per Sascha, che si fa breakkare anche nel quarto gioco e, nervosissimo, spacca la racchetta in due dopo l'ennesimo scambio perso. Zverev molla il colpo, Nole non si lascia scappare l'occasione e strappa la battuta all'avversario anche nel sesto game, infliggendo una durissima lezione al Next Gen, che perde 6-2, 6-1 per il peggior ko in termini di game vinti del 2018.

I risultati delle semifinali:

[2] N. Djokovic (SRB) b. [4] A. Zverev (GER) 62 61

[1] R. Federer (SUI) vs [13] B. Coric (CRO)