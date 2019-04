Dal 14 al 21 aprile grande tennis su Sky Sport con il torneo maschile di Montecarlo, valido per il circuito ATP Masters 1000. Le finali domenica 21, alle 11.30 quella del doppio, alle 14.30 quella del singolare. Primo evento europeo dell’anno del circuito e primo torneo della stagione sulla terra rossa, al Monte-Carlo Country Club diversi fra i più forti tennisti al mondo, compresi i primi tre del ranking mondiale, nell’ordine, il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal, che questo torneo lo ha vinto ben undici volte, le ultime tre consecutivamente, e il tedesco Alexander Zverev. Da seguire con interesse anche gli italiani Marco Cecchinato, numero 11, e Fabio Fognini, numero 13 della classifica mondiale. L’evento monegasco verrà trasmesso in diretta su due canali dedicati, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con una programmazione live di oltre 80 ore. La “squadra” tennis di Sky che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan, Lucio Rizzica e Alessandro Sugoni alle telecronache; al commento tecnico, invece, si alterneranno Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Raffaella Reggi e Claudio Mezzadri. Inoltre: con la conduzione di Eleonora Cottarelli, e con Stefano Meloccaro inviato a Montecarlo, “Studio Tennis” di 15 minuti, live su Sky Sport 24 in prima serata fino a sabato 20 aprile, domenica 21. invece, subito dopo la finale del singolare. Curato da Stefano Meloccaro, anche il magazine “The Insider”, in onda a fine giornata su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno.