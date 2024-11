Nel video le ultime news di Angelo Mangiante in vista del match contro l'Australia, avversaria dell'Italia nella semifinale di Coppa Davis, in programma sabato 23 novembre. Berrettini ha scavalcato Musetti per il ruolo di secondo singolarista. Queste le possibili scelte: Berrettini-Kokkinakis per la semifinale Italia-Australia (ore 13). A seguire Sinner-Alex De Minaur e a seguire il doppio: Sinner-Berrettini vs Ebden-Thompson. Intanto Jannik e Matteo oggi si sono allenati insieme

