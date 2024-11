Le parole del capitano azzurro dopo la vittoria con l'Argentina: "Sinner e Berrettini sono due grandissimi campioni. Devo ringraziare loro, ma anche Bolelli e Vavassori per la preparazione del match. Mi dispiace per Musetti perché in questi giorni aveva giocato un tennis straordinario, ma questa è la Davis. Abbiamo fatto un passettino, adesso ce ne sono altri da fare". Sabato alle 13 la semifinale con l'Australia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

