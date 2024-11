Sinner e Berrettini: "La nostra amicizia ci aiuta"

Sinner e Berrettini sorridono dopo la vittoria decisiva in doppio nel quarto di finale contro l'Argentina. "Quando c'è l'intesa fuori è più facile trovarla anche in campo" ha ammesso Matteo. "Viviamo per questi momenti e per queste partite con tanta tensione" aggiunge Jannik. Sabato alle 13 la semifinale con l'Australia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE