L'Italia del Tennis è in festa per la semifinale che Fognini giocherà a Montecarlo contro Nadal, ma a breve potrebbe esserlo per un motivo molto più importante. Torino, infatti, è sempre più vicina ad essere designata come sede delle ATP Finals dal 2021 al 2025. L'annuncio, che non è ancora ufficiale ma che - da quanto sappiamo - dovrebbe essere imminente, segnerebbe il primo approdo assoluto in Italia del torneo che elege il Maestro del tennis e sarebbe la giusta ricompensa del grande lavoro che la Federazione ha svolto negli ultimi mesi, sostenuta ovviamente dall'amministrazione locale, dal Coni e dal Governo. Torino, nel caso venisse eletta, batterebbe le candidature di Manchester, Tokyo, Singapore e soprattutto Londra, città che ha ospitato le Finals dal 2009 e che lo farà fino al 2020. Proprio la City, insieme a Tokyo, è la rivale più agguerrita per il capoluogo del Piemonte, che nel caso riporterebbe il grande sport in città dopo i Giochi Olimpici invernali del 2006.

Le ATP Finals al PalaIsozaki

Le ATP Finals di Torino saranno ospitate al PalaIsozaki, ovvero l'impianto polifunzionale coperto, adiacente allo Stadio Olimpico Grande Torino, costruito in occasione dei Giochi del 2006, in cui fu la casa dell'hockey su ghiaccio. Capace di 14.350 posti a sedere, è la più capiente struttura coperta d'Italia a uso sportivo. Il Masters, che ha iniziato la sua storia nel 1970 a Tokyo e ha poi toccato alcune delle più importanti città del mondo, da New York a Sydney, da Francoforte a Shanghai, non è mai stato organizzato in Italia. Alle Finals si trovano i migliori 8 giocatori del mondo, nel torneo che come di consueto chiude la stagione tennistica. L'Italia vanta al momento l'organizzazione degli Internazionali d'Italia di Roma (uno dei 9 Masters 1000 della stagione) e le ATP Next Gen Finals, l'equivalente del Masters che racchiude però i migliori giovani del circuito.