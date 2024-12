Jannik Sinner è il nome più letto su Wikipedia nel 2024

Un altro successo per Jannik Sinner, l'ennesimo della stagione: il n°1 del mondo è primo nella classifica dei nomi più letti in Italia su Wikipedia, con oltre 5 milioni di visualizzazioni. Quasi doppiato il 2° classificato, il Napoli Calcio. Appena fuori dalla Top-10 l'altra sensazione del tennis azzurro, Jasmine Paolini

Jannik Sinner sa solo vincere, anche in offseason. Mentre si trova a Dubai in preparazione per un 2025 che si prospetta entusiasmante, il due volte campione Slam è risultato il n°1 nella classifica dei nomi più letti in Italia su Wikipedia. A stilare la graduatoria è stato Wikimedia Italia. La pagina dedicata a Jannik è stata visualizzata ben 5.023.355 volte, praticamente il doppio del 2° classificato, sempre legato al mondo dello sport. Alle spalle di Sinner, c'è infatti il Napoli Calcio (2.863.957 visite). Appena fuori dalla top-10 torna però il tennis, con Jasmine Paolini (già sul podio tra le persone più cercate su Google) che è stata visualizzata 1.551.180 volte, anche più della Juventus.