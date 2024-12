Le Next Gen Atp Finals LIVE da oggi su Sky Sport

Il grande tennis chiude la stagione, a pochi giorni dal via del 2025, con le Next Gen ATP Finals: a Jeddah, in Arabia Saudita, si affrontano gli otto migliori prospetti Under 21. Occhi puntati sul francese Fils, ma anche sul baby fenomeno brasiliano Fonseca. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dal 18 al 22 dicembre

Ancora il grande tennis protagonistasu Sky e in streaming su NOW, dopo le indimenticabili emozioni delle Nitto ATP Finals e delle Davis Cup Finals, con i trionfi di Jannik Sinner e della Squadra azzurra. Da mercoledì 18 a Jeddah, in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City, scendono in campo le stelle del futuro: gli otto migliori tennisti under 20 del circuito mondiale nel 2024 si affrontano per scegliere il campione della settima edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF. Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi: