Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa ai quarti di finale del Masters di Montecarlo, terzo 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il numero uno del mondo, vincitore di questo torneo nel 2013 e nel 2015, è stato battuto 6-3, 4-6, 6-2 dal russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie, in due ore e 20' di gioco. Per il 22enne di Mosca c'è ora l'opportunità di centrare la prima finale in un 1000 contro il serbo Lajovic (46 del ranking), giustiziere del nostro Lorenzo Sonego. Medvedev si conferma l'uomo più caldo del torneo, prendendosi lo scalpo di Nole per la prima volta in carriera, dopo aver battuto anche un altro favorito come Tsitsipas agli ottavi. Molto più preciso al servizio (63% con la seconda) e più aggressivo in ogni zona del campo (93 punti a 80), il russo condanna Djokovic all'ennesima uscita prematura in un Masters, dopo le delusioni già raccolte a Indian Wells e Miami.