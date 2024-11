Non ha voluto aspettare il giorno dopo, ha scritto di getto, nei minuti successivi al trionfo nella Billie Jean King Cup . Una lettera che Tathiana Garbin ha rivolto a Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan , le sue ragazze, per ringraziarle dell'impresa. Per dirle quanto la loro 'Taty' è orgogliosa di loro. Di seguito il contenuto integrale della lettera, letta ad alta voce dalla capitana azzurra in un video pubblicato dalla Federtennis.

La lettera integrale scritta da Tathiana Garbin

Care ragazze,

sono passati pochi minuti da quando siamo diventate campionesse del mondo. Faccio fatica descrivere a parole quello che sento in questo momento, ho deciso di farlo a caldo, con il cuore che mi batte ancora tanto forte. In questi anni siamo diventate più di un gruppo, siamo diventate una famiglia. Proprio come una famiglia, mi siete state vicine nei momenti più difficili. Il legame che abbiamo creato va oltre il tennis e per questo vi dico grazie: grazie per la passione con cui avete onorato questa maglia, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Grazie per aver mantenuto la speranza dopo aver sfiorato questo traguardo l’anno scorso. Vi conosco bene e so che, tra qualche giorno, sarete di nuovo in campo, a migliorarvi come avete fatto in questi anni. Ma questa sera, solo per questa sera, voglio che vi concediate del tempo per pensare bene a cosa avete fatto, voglio che pensiate a tutte le ore di allenamento, ai sacrifici che voi e le vostre famiglie avete fatto fin da quando siete bambine. Ce l’avete fatta, siete campionesse del mondo. Ricordatevelo, consapevoli del fatto che questo non ve lo toglierà nessuno. Sono orgogliosa di voi. Vi voglio bene.



Taty