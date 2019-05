Roland Garros, il sorteggio del tabellone maschile: Sonego-Federer al 1° turno

In attesa della conclusione delle qualificazioni (impegnato nel turno decisivo venerdì Simone Bolelli) sono già otto i tennisti italiani al via nel tabellone maschile del Roland Garros, secondo Slam stagionale che scatta domenica 26 sulla terra rossa di Parigi. Sarà subito derby tricolore fra Fabio Fognini, numero 11 del ranking mondiale e nona testa di serie e Andreas Seppi, 66 Atp, che in tredici partecipazioni allo Slam francese ha come miglior risultato il quarto turno (ottavi) nel 2012. E’ in parità (5-5) il bilancio dei testa a testa, anche se il ligure ha vinto le ultime quattro sfide con il 35enne di Caldaro, la più recente proprio due anni fa al secondo turno a Parigi, dove Fabio vanta i quarti nel 2011. Fognini è stato posizionato nello spicchio di tabellone di Sascha Zverev, quarta testa di serie, per un eventuale incrocio negli ottavi di finale e con Novak Djokovic (1, esordio con il polacco Hurkacz) nei quarti.

Sonego pesca Federer

Non è stato granché fortunato Thomas Fabbiano, numero 98 Atp, alla terza presenza nel tabellone principale parigino, chiamato ad esordire contro il croato Marin Cilic, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, che in dodici partecipazioni al Major francese ha raggiunto i quarti nelle ultime due edizioni. Non ci sono precedenti fra il 29enne pugliese di San Giorgio Jonico e il 30enne nato a Medjugorje. Ancora peggio è andata a Lorenzo Sonego, numero 73 della classifica mondiale, all’esordio nel main draw all’ombra della Tour Eiffel (quarta presenza in un Major), subito sorteggiato contro Roger Federer, che fa il suo ritorno sulla terra parigina dopo quattro anni di assenza: sarà il primo testa a testa fra il 24enne torinese e il 37enne fuoriclasse di Basilea, che in 17 presenze in questo torneo ha vinto l’edizione 2009 e raggiunto la finale altre quattro volte (2006, 2007, 2008 e 2011). Il Re potrebbe incrociare in semifinale il campione in carica Rafa Nadal (2), che debutterà contro un qualificato.

Cecchinato sfida Mahut

Marco Cecchinato, numero 19 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, alla terza presenza nel tabellone principale di questo Slam dove dodici mesi fa ha raggiunto una storica semifinale (attesa quarant’anni dal tennis italiano), affronterà al primo turno il francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card (sarà il suo 17esimo e ultimo Roland Garros: miglior risultato il 3° turno nel 2012 e 2015): il 37enne di Angers ha vinto i due precedenti, entrambi nel 2016, sul cemento, nelle qualificazioni di Sydney e al primo turno degli Australian Open. Per quanto riguarda Matteo Berrettini, numero 32 Atp e 30esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros (lo scorso anno il 23enne romano è stato fermato al terzo turno da Dominic Thiem), dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 della classifica mondiale, all’undicesima presenza parigina (terzo turno nel 2015): si tratta di una sfida inedita. Dovranno aspettare invece per conoscere i nomi dei loro avversari i qualificati Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Il 27enne di Ascoli Piceno, numero 120 Atp, ha ottenuto la sesta qualificazione al main draw di uno Slam (la prima a Parigi), mentre per il 26enne siciliano di Avola, numero 148 Atp, si tratta della seconda qualificazione Slam (dopo quella agli Australian Open 2018).