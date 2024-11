Errani/Paolini ko: vincono Dabrowski/Routliffe

Sconfitta in rimonta per le azzurre, battute dalle n. 2 del seeding Dabrowski/Routliffe: 1-6, 7-6, 11-9 il risultato finale. Non mancano i rimpianti per le azzurre che hanno servito per il match e hanno avuto un match point. Giovedì la sfida decisiva contro Chan/Kudermetova, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW