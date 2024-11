Djokovic salta le Atp Finals per infortunio

Novak Djokovic non giocherà le Atp Finals. Il campione in carica ha annunciato il forfait attraverso una storia su Instagram: "È un grande onore essermi qualificato per le ATP Finals a Torino - ha scritto il serbo - Non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!". Djokovic era sesto nella Race, ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica al torneo che in carriera ha vinto sette volte. La presenza di Djokovic a Torino era in dubbio già nei giorni scorsi quando il serbo aveva rinunciato al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo la finale a Shanghai e il Six Kings Slam. Adesso ha sciolto le riserve, chiudendo così in anticipo la sua stagione.

