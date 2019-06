Nadal-Thiem, atto II. Niente a che vedere con il Fedal, ma quello tra Rafa e Dominic sta diventando un grande classico sullo Chatrier: i due infatti si trovano di fronte per il secondo anno consecutivo nella finale del Roland Garros. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e campione in carica, è alla 12^ finale all'Open di Francia: finora non ha mai perso e alzando la coppa porterebbe a casa il 18° Slam, a -2 dal recordman Roger Federer. Thiem (quarta testa di serie del seeding), invece, è reduce da una semifinale maratona con Djokovic, oltre quattro ore spalmate su due giorni, e gioca la sua 2^ finale in uno Slam contro le 26 del rivale. A 25 anni, però, l'austriaco (primo tennista del suo paese plurifinalista in un Major) sembra pronto per raccogliere l'eredità del 're del rosso', anche se i precedenti di certo non lo aiutano.

Nadal-Thiem, i precedenti

I due si sono affrontati in 12 occasioni, con Nadal che conduce 8-4. Entrando nei particolari, Rafa è avanti 3-0 nelle sfide parigine (9-0 i set) e anche nelle finali, ma Thiem è stato l'unico giocatore in grado di battere il fenomeno di Manacor per quattro stagioni consecutive sulla terra. L'ultima risale a poche settimane fa, in semifinale a Barcellona, con un doppio 6-4.